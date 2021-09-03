مصرع رضيعة وإصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق «العلمين - القاهرة»

لقيت رضيعة مصرعها، وأصيب 5 أخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي «العلمين - القاهرة»، في اتجاه القاهرة، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، جثة و5 مصابين، وتنشر «الوطن»، أسماء وحالات جميع المصابين وهم: «وفاء حسن عبدالعزيز 36 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبدالرحمن عبدالله ابراهيم، 41 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزينب عبدالرحمن عبدالله، 13 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومريم عبدالرحمن عبدالله، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومالك عبدالرحمن عبدالله 7 سنوات، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وخديجه عبدالرحمن مصطفي سنة واحدة، جثة هامدة».

استكمال الفحوصات للمصابين ومعاينة الشرطة لحادث العلمين

ويجري الفريق الطبى بقسم الطوارىء في مستشفى العلمين استكمال جميع الفحوصات الطبية من أشعة وتحاليل، وتقديم العلاج اللازم للمصابين، ومن ناحية أخرى انتقلت مباحث العلمين إلى موقع الحادث وجاري الفحص لموقع الحادث وسؤال المصابين فور سماح حالتهم الصحية، ورفع تقرير بالحادث للنيابة والتى تولت التحقيق.