إصابة 8 بحادث انقلاب سيارة بطريق العلمين - القاهرة الدولي

أصيب، منذ قليل، 8 مواطنين بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «سوزوكي فان» عند علامة الكيلو 30 على الطريق الدولي «العلمين - القاهرة» الذى يربط مع طريق الساحل الشمالي في اتجاه القاهرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين - القاهرة

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجى، اليوم الخميس، فور وقوع الحادث المصابين الثمانية وهم «داليا م. م، 43 سنة من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن مع وجود جرح قطعي بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وشادي م. م، 11 سنة من القاهرة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء م. م، 20 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ووعد ا.غ، 8 سنوات من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وإيهاب غ. ع، 43 سنة من القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، واعتماد ع. ا، 64 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ودينا ف.ا، 18 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعمر إ.غ، 18سنة من القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

مباحث العلمين تفحص حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين - القاهرة

وانتقلت مباحث العلمين إلى موقع الحادث لفحص ومعاينة الحادث وسؤال المصابين عقب سماح حالتهم الصحية للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع التقرير للنيابة العامة والتى تولت التحقيق.