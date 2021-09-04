اتحاد المصريين بالسعودية: ترحيل 10 آلاف مخالف لنظام الإقام بالمملكة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية إنه من خلال الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود في الفترة من 27 أغسطس 2021 حتى 2 سبتمبر 2021 بالمملكة العربية السعودية، جرى ضبط 16638 مخالفًا من جميع الجنسيات.

إحالة 63491 مخالفا للحصول على وثائق سفر

وأوضح «حنفي» أن من المخالفين 9383 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 5800 مخالفًا لنظام الإقامة، و1455 مخالفًا لنظام العمل، وأن إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 849 مخالفًا.

كما تم ضبط 19 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وقال نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية إن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 81211 وافدًا مخالفًا منهم 69315 رجلا، و11896 امرأة، مضيفا أن «الأنظمة المنفذة في حق المخالفين هي إحالة 63491 مخالفاً للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3382 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم».

ترحيل 9929 مخالفا لنظام الإقامة بالسعودية

ولفت «حنفي» كذلك إلى أنه تم ترحيل 9929 مخالفا، كما أهابت الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين بأنه سيعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة والمخلة بالشرف والأمانة.

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واختتم «حنفي» أن على أبناء الجالية المصرية المقيمين بالسعودية الالتزام بالعمل لدى نفس المؤسسة أو الشركة المسجلة بهوية مقيم، والبعد عن المهن التي يشملها نظام السعودة، وهي جميع المهن الخاصة بشؤون الموظفين، والمهن الموجودة داخل أسواق الخضار والفاكهة والكاشير.

أما بالنسبة للمهن الحرفية التي تخضع لنظام الفحص المهني، قال «حنفي» إنه لابد من الحصول على تصريح معتمد من المملكة بمزاولة المهنة، وأنه لا يوجد بالمملكة ما يسمى فيزا حرة، والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.