تدريب للأطباء حديثي التخرج على استخدامات «السونار» بجامعة المنيا

عقد مركز التدريب الدائم للموجات فوق الصوتية بقسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، عدداً من ورش العمل التدريبية بمركز الأم والجنين بمستشفى النساء والتوليد والأطفال الجامعي، حيث استهدفت ورش العمل تدريب 40 من الأطباء حديثي التخرج بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي ووزارة الصحة، لنشر التوعية بالخدمات الصحية والتشخيص بالموجات الصوتية، والتدريب على أساسيات التعامل مع أجهزة «السونار»، وتشخيص حالات الجنين وأمراض النساء.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن وحدة الأم والجنين بمستشفى النساء والتوليد والأطفال، التابعة لمستشفيات جامعة المنيا، تم تزويدها بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية فائقة الجودة (الكلور دوبلر) الملون، وأجهزة الأشعة الرباعية الأبعاد، التي تمكن من التشخيص الدقيق للأم والجنين، مؤكداً أن المركز يقدم خدماته المتكاملة لمرضى الصعيد على مدار الأسبوع، بالإضافة للخدمات التعليمية وورش العمل التدريبية للمتخصصين.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية الطب، أن المركز عقد عدداً من ورش العمل، وذلك لتعليم المتدربين أساسيات استخدام «السونار» ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد، واستخدام الأجهزة بالشكل الأفضل، لضمان نتائج أكثر دقة، خاصةً للمشكلات الوراثية والتداخلية، موضحاً أن ورش العمل حاضر فيها نخبة من أساتذة النساء والتوليد، وهم الدكتور هاني حسن، أستاذ النساء والتوليد ومدير الوحدة، والدكتور سعد الجيلاني، والدكتور أمير أحمد عبد الله، أساتذة النساء والتوليد بطب المنيا، وشاركتهم الدكتورة هبة حسن، والدكتورة إيناس مصطفى، والدكتور محمد يحيي السويفي، والدكتورة شيماء البدوي، والدكتور محمد حسن، والدكتور محمد نبيل.