كل ما تريد معرفته عن جامعة المنيا.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

استقلت جامعة المنيا عن جامعة أسيوط بالقرارالجمهوري رقم 93 في سنة 1976، ويقع حرمها شمال مدينة المنيا، وشعارها رأس نفرتيتي.

عدد كليات جامعة المنيا

وتضم جامعة المنيا 20 كلية بالإضافة إلى معهد التمريض العالي، منها أربعة كليات خارج الحرم الجامعي وهي الآداب، طب الأسنان، الهندسة، الطب البيطري، و16 كلية داخل الحرم الجامعي هي: التربية، الزراعة، العلوم، دار العلوم، الطب، الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، التربية الرياضية بنين وبنات، الألسن، التمريض، الصيدلة، التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، رياض الأطفال، التربية الفنية، والحقوق.

رؤية ورسالة جامعة المنيا

تلتزم جامعة المنيا بتحقيق رؤيتها، من خلال تقديم تعليم فعال يواكب متطلبات العصر، وذلك لإعداد أجيال متميزة قادرة على المنافسة في أسواق العمل محليًا، وعربيًا، وعالميًا، في مجالات محددة، كما تلتزم بالتفوق في البحث العلمي، والتكنولوجيا، وتنفيذ المشاريع البحثية التي تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه محافظة المنيا، وصعيد مصر.

كما تسعى جامعة المنيا إلى أن تكون لها مكانتها العلمية المتميزة محليًا ودوليًا، حيث تقدم تعليمًا عالي الجودة، وتمد باحثيها بأفضل الفرص لإنتاج بحث علمي يُمكّن من التنافس دوليًا، كما تسعى لتنمية الريف المصري، والمناطق العشوائية وتعمير الظهير الصحراوي، وجذب رجال الأعمال، والصناعة ليتخذوا من الجامعة شريكًا يمكنهم من تحقيق المنافسة محليًا، وعربيًا، ودوليًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة المنيا

1- بطاقة الترشيح.

2- شهادة الثانوية العامة «أصل».

3- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

4- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

5- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

6- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

7- حافظة بلاستيك 2 ملف ورقي.

8- الهاتف المحمول للطالب والأب.

9- 8 صور شخصية.

10- استمارة 2 جند.