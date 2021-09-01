جامعة المنيا: 80 ألف جرعة لقاح كورونا لتطعيم الطلاب والعاملين

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه في ظل إجراءات الدولة لتوفير اللقاحات لجميع مواطنيها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، تم توفير 80 ألف جرعة لقاح لجامعة المنيا.

وأوضح أن ذلك يأتي، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ للبدء في تطعيم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال 15 نقطة صحية مجهزة وموزعة لتغطية جميع أماكن الكليات.

واوضح، أنه تم وضع خطة زمنية تستهدف تطعيم المجتمع الجامعي كاملا، خلال أقل من شهرين، وذلك علي 4 دفعات، تبدأ بتطعيم القائمين علي العملية التعليمية، والطلاب بالفرق من الثانية وحتى النهائية، وتطعيم الطلاب المستجدين عقب إجراءات الكشف الطبي وقبل التحاقهم بكلياتهم، حرصا على سلامة المجتمع الجامعي، واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة بالكليات لأداء اختبارات القدرات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استقبالهم للأعداد الكبيرة للطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات، وإعلان النتائج في المواعيد المحددة بكل شفافية.

وجه «عبد النبي» برفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود بالكليات، لاستقبال العام الجامعي الجديد المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر القادم، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني، والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة، طبقا للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشددا على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية، وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على سرعة إعلان الجداول الدراسية على منصات الجامعة التعليمية، طبقاً لآليات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نظاماً للدراسة بها قبل منتصف سبتمبر الجاري، مطالبا عمداء الكليات بإعداد قوائم بأسماء الطلاب من الفرق الثالثة وحتى الرابعة، وتوجيههم للتسجيل على منظومة الدولة لتلقي لقاح كورنا.

وأعلن «عبد النبي»، عن موعد بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022 اعتبارا من 15/9/2021 وتستمر لمدة شهراً كاملاً طبقاً للجداول المعلنة، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالة الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.

كما شدد رئيس الجامعة، على سرعة إعداد بنوك ومستودعات الأسئلة الإلكترونية لجميع كليات القطاع الطبي؛ استعدادا لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية، موجها إلي استمرار التنسيق مع مركز القياس والتقويم لإعدادها طبقاً لمعايير وأدوات التقييم الإلكتروني قبل تحميلها على الأنظمة الإلكترونية للاختبارات.

وخلال المجلس، تم استعراض بيانا بتقدم أعمال التنويهات الإلكترونية بالكليات وانتظامها، بقطاعات شئون الطلاب والخريجين والدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس، مشدداً على سرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الأقسام بالكليات، مضيفا أنه تستمر أعمال التقدم للدراسات العليا بجميع الكليات حتى 18/9/2021.

كما أحاط رئيس الجامعة المجلس علما، بما اتخذ بالمجلس الأعلى للجامعات من القرارات والقواعد الجديدة المنظمة للإشراف على الرسائل العلمية، وضوابط العلاقة بين الباحث والمشرف طبقا لقواعد وتقاليد وميثاق العمل الجامعي، والقوانين المنظمة في هذا الشأن.