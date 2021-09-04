شوبير يصدم الإسماعيلي في أزمة إبراهيم حسن

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رفض محكمة التحكيم الرياضي الدولية، طعن الإسماعيلي على الحكم الصادر لصالح فريق النجوم، بتغريم الدراويش 20 مليون جنيه، في صفقة انتقال اللاعب إبراهيم حسن من الإسماعيلي لصفوف الزمالك موسم 2019/2018، ليسدل الستار على الأزمة، ويصبح أمام الإسماعيلي حل وحيد هو الدفع حتى لا يتعرض لخصم نقاط جديدة في الموسم المقبل، مع فرض غرامة حتى دفع المبالغ المستحقة لصالح فريق النجوم.

وأكد «شوبير» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن محكمة الرياضية الدولية قررت رفض طعن الإسماعيلي ضد النجوم في قضية إبراهيم حسن.

وللمزيد من التفاصيل من هنا