بنقطة واحدة.. الإسماعيلي ينجو من الهبوط بتعادل أمام طلائع الجيش

نجح نادي الإسماعيلي، في الهروب من صراع الهبوط للدرجة الثانية، وضمن بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بعدما حسم التعادل السلبي مواجهته ضد طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام.

وهدد المهاجم شكري نجيب مرمى الطلائع، في الدقيقة 39، حيث أطلق تسديدة أرضية قوية، أبعدها الحارس محمد بسام.

وجاءت أخطر فرص الدراويش، في الدقيقة 43، بعد هجمة مرتدة بدأها محمد حسن، ليمررها إلى شكري نجيب، ليمررها إلى فخر الدين بن يوسف، ليعيدها التونسي له مرة أخرى أمام المرمى، لكن الحارس محمد بسام تصدى للكرة، وحافظ على نظافة شباكه.

وأهدر شكري نجيب، فرصة هدف محقق لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 87، بعدما انفرد بالحارس محمد بسام، وحاول أن يسدد الكرة من فوقه لكنها مرت فوق العارضة.