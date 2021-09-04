المتحف القومي للحضارة يواصل فعاليات التدريب الصيفي لطلاب وخريجي الآثار

تحت عنوان NMEC Summer School، يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات التدريب الصيفي الذي ينظمه لطلاب وخريجي كليات الآثار بأقسامها المختلفة (آثار مصرية/ إسلامية/ ترميم).

غنيم: نعتبر المتاحف مؤسسات ثقافية وتعليمية وبحثية

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تنظيم المتحف لهذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من الدور الذي تلعبه المتاحف، باعتبارها مؤسسات ثقافية وتعليمية وبحثية، وليست أماكنا لعرض القطع والمقتنيات الأثرية فقط، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية، التي تتيح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والاحتكاك ببيئة العمل، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في إكسابهم خبرات تسهم في خلق جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على العمل في الحقل الأثري في المستقبل.

سلسلة من المحاضرات في مجال الآثار والترميم

ومن جانبها، أضافت الأستاذة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، تنوعت موضوعاتها لتغطي معظم الجوانب ذات الصلة بمجال الآثار والترميم من بينها «بحوث الحمض النووي، استخدام كربون 14، دراسة البقايا الآدمية وطرق التعرف عليها، أعمال التوثيق والتسجيل الرقمي ودورها الهام في الحفاظ على القطع الآثرية، أساليب علاج وحفظ المخطوطات سواء المصنوعة من الورق أو البردي، والطرق المختلفة لعلاج وصيانة الجلود والسلال، والطرق المثلى لتخزينها وعرضها»، كما اشتمل البرنامج على زيارة ميدانية للمعامل المختلفة بالمتحف.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي سيستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.