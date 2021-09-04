المتحف القومي للحضارة يواصل فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الآثار

بعنوان NMEC Summer School، يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فاعليات التدريب الصيفي الذي ينظمه لطلاب وخريجي كليات الآثار بأقسامها المختلفة «مصرية، إسلامية وترميم».

خلق جيل جديد من الكوادر الشابة

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تنظيم المتحف لهذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من الدور الذي تلعبه المتاحف باعتبارها مؤسسات ثقافية وتعليمية وبحثية وليست أماكن لعرض القطع والمقتنيات الأثرية فقط، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والتي تتيح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والاحتكاك ببيئة العمل، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في اكسابهم خبرات تسهم في خلق جيلا جديدا من الكوادر الشابة القادرة على العمل في الحقل الأثري في المستقبل.

التدريب يشمل استخدام كربون 14 ودراسة البقايا الآدمية

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، تنوعت موضوعاتها لتغطي معظم الجوانب ذات الصلة بمجال الآثار والترميم من بينها بحوث الحمض النووي، استخدام كربون 14، دراسة البقايا الآدمية وطرق التعرف عليها، أعمال التوثيق والتسجيل الرقمي ودورها الهام في الحفاظ على القطع الآثرية، أساليب علاج وحفظ المخطوطات سواء المصنوعة من الورق أو البردي والطرق المختلفة لعلاج وصيانة الجلود والسلال والطرق المثلى لتخزينها و عرضها، كما اشتمل البرنامج على زيارة ميدانية للمعامل المختلفة بالمتحف.

يذكر أن فعاليات البرنامج التدريبي مستمرة حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.