شقق الإسكان الاجتماعي تبدأ من 164 ألف جنيه وتسليم فوري

خلال أيام معدودة سيتم إغلاق التقديم على مبادرة شقق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صباح يوم 9 سبتمبر الجاري، والتي أعلنت عنها الدولة منذ بداية شهر أغسطس الماضي.

وقال صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن الشقق التي تم الاعلان عنها وهي وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، وذلك في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي.

وأضاف الصندوق في بيان رسمي، أنه سيتم الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

مساحات الشقق

وكشف الصندوق الاجتماعي أن الإعلان الأول ضم شقق سكنية جاهزة التسليم وهي عبارة عن غرفتين وصالة- و3 غرف وصالة بمساحات الشقق تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

أماكن الشقق جاهزة التسليم

وجاء في الإعلان عن الأماكن والمدن التي تم طرحها بالمحافظات وهي الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط.

أسعار الشقق

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيانه، أن أسعار الشقق السكنية الجاهزة للتسليم تبدأ من 164 إلى 310 آلاف جنيه في تلك المحافظات وفي مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114 مترا مربعا، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، موضحة أن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويا متناقصة.

شقق سيتم تسلميها خلال 3 سنوات

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن الإعلان الثاني الخاص بمتوسطي الدخل وهي وحدات كاملة التشطيب وعبارة عن 3 غرف وصالة وبمساحات 100 متر إلى 120 مترا سيتم تسليمها خلال 3 سنوات

أماكن الشقق فاخرة

ونشر الصندوق عن اماكن شقق متوسطي الدخل وهي في مدن بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد.

أسعار شقق متوسط الدخل

وتبدء أسعار شقق متوسط الدخل من 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3% متناقصة سنويًا.