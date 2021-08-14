كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي.. مشروع قومي لدعم محدودي الدخل

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد من أهم المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامها البالغ منذ اللحظة الأولى ليكون من المشاريع الضخمة في تاريخ مصر، إذ يقوم المشروع بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي يتم تحديدها، فقام على تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات بكافة المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرفة وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط فقط غير محمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات.

الدعم المقدم للإسكان الاجتماعي

وأضاف التقرير، أنه يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزي، فقد قامت الهيئة بطرح مشروعات لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في 22 مدينة جديدة بمساحة تصل الى 90م2 للوحدة، حيث تم الانتهاء من 345 ألف وحدة، وكذلك يعمل المشروع على أن يتم توفير خدمات للوحدات لجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة من (أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء).

زيادة أعداد المباني في مصر

وأشار تقرير المركز المصري، إلى أن النتائج النهائية للتعداد لعام 2017 أظهرت زيادة في أعداد المباني بكافة أنواعها بالمقارنة بعددها في تعداد 2006 بنسبة 45.1%، وتم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه .

وتابع المركز، أنه في إطار مراعاة الدولة للموروث الاجتماعي بتملك منزل خاص، فقد تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية.

تطوير المناطق العشوائية

وأردف المركز: "أما فيما يخص تطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، فتم تنفيذ 165958 وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 مليارًا للمشروعات + 15 ملياًرا قيمة الأراضي)، وجار تنفيذ 74927 وحدة أخرى، في 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارا للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجار تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفًقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".

وكشف المركز، أنه من أبرز المشروعات التي إنشائها في هذا الصدد مشروعات إسكان الأسمرات وبشائر الخير، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجاًنا، على أن تسلم الوحدات بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي قيمته 350 جنيه شهرًيا، وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه جاري الإعداد لخطة مجتمعات متكاملة بمنطقة مسطرد على غرار ما جرى إنشائه في مجمع الأسمرات وبشاير الخير، بمساحات الأراضي المملوكة بالدولة، كما أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات الطرق، ولاسيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجاري العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك لحل أزمة التكدس العمراني والمساهمة في تسهيل الزحف للمدن الجديدة.