المستنندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة

يشارك بنك القاهرة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة سنويًا، للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، وفقا لسياسة التكويد المتبعة، بجانب أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية الخدمية، والعملاء ضمن برنامج 60% للفئات المستهدفة وفقا للسياسة الائتمانية، وأصحاب المعاشات.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة، وفقا لسياسة البنك المعلنة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية والقروض والتسهيلات على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة

ـ صورة بطاقة رقم قومي.

ـ شهادة قيد للذكور والإناث.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ مستندات إثبات دخل.

تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة من بنك القاهرة

يتيح البنك قرض التمويل العقاري بفائدة 3% ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وتأتي تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة من بنك القاهرة كالتالي:

ـ فترة السداد تصل إلى 30 سنة.

ـ معدل الفائدة 3% متناقصة سنويًا.

ـ يشترط أن يكون المستفيد من المبادرة مصري الجنسية.

ـ يشترط أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

ـ يشترط أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

ـ إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل قرض التمويل العقاري بفائدة 3% من بنك القاهرة.

شروط حصول محدودي الدخل على قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة

ـ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4500 جنيه للفرد الأعزب و6000 جنيه للأسرة.

ـ تمويل يصل إلى 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

ـ تبلغ قيمة الوحدة 350 ألف جنيه كحد أقصى.

ـ يتم دفع 10% دفعة مقدمة.

شروط حصول متوسطي الدخل على قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة

ـ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10000 جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

ـ يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

ـ بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ـ تمويل يصل إلى 85% من قيمة الوحدة.