تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2022

دائما ما يشهد سوق السيارات الحديثة، الجديد كل ساعة تقريبا، من نزول علامات جديدة، وتغير الأسعار. وخلال الفترة الماضية انتشرت كلمات البحث على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي عن أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2022 ، وذلك بعدما أعلن الوكيل عن مواصفات وأسعار السيارة الجديدة.

وقال عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في القاهرة الكبرى أن وكيل العلامة التجارية «رينو»، المتمثل في الشركة المصرية للسيارات، أعلن عن أسعار ومواصفات داستر Duster موديل 2022 في السوق المصرية، التي سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر المقبل.

أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2022

وأكد عبد العاطي، أن الوكيل الرسمي للسيارة أعلن عن 3 فئات من السيارة رينو داستر بثلاث فئات من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 288.000 جنيه للفئة الأولى، و303.000 جنيه للفئة الثانية و333.000 للفئة الثالثة، وهي الأعلى إمكانيات وترفيها وتجهيزا بين موديلات 2022.

وتنافس أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2022، بنفس المحرك السابق، جميع فئاتها بالسوق المصرية، وتعمل جميعها بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصانا ميكانيكيا وناقل حركة أوتوماتيكي، وتعتمد السيارة على الانطلاق بمحركها من الثبات حتى 100 كم في 11.9 ثانية، فيما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر

«رينو داستر» فئة أولى

وتتوفر بالسيارة 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التثبيت الإلكتروني ESP، وإضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة المهام، بالاضافة إلى جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تعمل باللمس.

«رينو داستر» فئة ثانية

ونفس مواصفات الفئة الأولى، تم تزويد 4 وسائد هوائية، وتدعم الاتصال بأندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة جلد، ومرايات كهرباء، ومسند يد أمامي لقائد السيارة، كما يوجد بها تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج.

«رينو داستر» الفائة الثالثة

والسيارة بها جميع المميزات في الفئة الأولى والثانية، وبها بنظام كشف النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة، وجنوط رياضية مقاس 17 رياضية، ويوجد بها مقاعد جلد بالإضافة إلى فتحة سقف.

وأنهى عبد العاطي، تصريحاته الخاصة لـ«الوطن» بأن السيارة رينو داستر موديل 2022، تعتبر من السايرات الرياضية الشهيرة في السوق المصرية، لأنها سيارة suv موفرة في الوقود والأسعار.