تعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية.. 2000 جنيه انخفاض
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:33 م | السبت 04 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية من سوق السيارات
شهدت أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية، تذبذبا في الأسعار، بسبب نزول السيارات الحديثة من الماركات الجديدة وموديلات عام 2022.
وكشف أحمد محمد، عضو رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا في بعض أسعار السيارات، وانخفاضا في أخرى، بسبب كثرة العروض من السيارات المستعملة، وعلى حسب حالة السيارات المستعملة، وأكد أن سوق السيارات المستعملة انخفضت بنسبة 2000 جنيه في أنواع السيارات المستعملة.
أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية
ومن ناحية أخرى، قال أحمد عبد السلام، عضو رابطة تجار السيارات، إن فيروس جائحة كورونا، أثر على إنتاج السيارات وشحنها عن طريق الحاويات، حيث قل الإنتاج بنسبة وصلت إلى ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى نقص في السفن الخاصة بالشحن في خطوط الملاحة.
وأضاف عبد السلام، أن أسعار الشحن أيضا شهدت ارتفاعا بسبب أسعار التأمين، وهو ما سبب ارتفاع أسعار الشاحنات، الذي بدوره تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات.
وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات المصرية.
فيات بولونيز موديل 1991
سعر السوق الأقل: 19,000 جنيه
السعر الأعلى: 22,000 جنيه
فيات 128 موديل 1991
متوسط السعر : 24,000 جنيه
أقل سعر: 21,000 جنيه
أعلى سعر: 27,000 جنيه
فيات شاهين موديل 1994
متوسط السعر في سوق السيارات: 24,000 جنيه
أقل سعر: 21,000 جنيه
أعلى سعر: 28,000 جنيه
لادا 2107 موديل 1992
متوسط السعر في السوق: 25,000 جنيه
أقل سعر: 23,000 جنيه
أعلى سعر: 27,000 جنيه
سوزوكي ماروتي موديل 1997
متوسط السعر في السوق: 28,000 جنيه
أقل سعر: 25,000 جنيه
أعلى سعر: 32,000 جنيه
سيتروين Ax موديل 1995
متوسط السعر في السوق: 29 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 27,000 جنيه
أعلى سعر: 31,000 جنيه
فورد فيستا موديل 1996
متوسط السعر في السوق: 29,000 جنيه
أقل سعر: 27,000 جنيه
أعلى سعر: 33,000 جنيه