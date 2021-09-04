تعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية.. 2000 جنيه انخفاض

شهدت أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية، تذبذبا في الأسعار، بسبب نزول السيارات الحديثة من الماركات الجديدة وموديلات عام 2022.

وكشف أحمد محمد، عضو رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا في بعض أسعار السيارات، وانخفاضا في أخرى، بسبب كثرة العروض من السيارات المستعملة، وعلى حسب حالة السيارات المستعملة، وأكد أن سوق السيارات المستعملة انخفضت بنسبة 2000 جنيه في أنواع السيارات المستعملة.

أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية

ومن ناحية أخرى، قال أحمد عبد السلام، عضو رابطة تجار السيارات، إن فيروس جائحة كورونا، أثر على إنتاج السيارات وشحنها عن طريق الحاويات، حيث قل الإنتاج بنسبة وصلت إلى ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى نقص في السفن الخاصة بالشحن في خطوط الملاحة.

وأضاف عبد السلام، أن أسعار الشحن أيضا شهدت ارتفاعا بسبب أسعار التأمين، وهو ما سبب ارتفاع أسعار الشاحنات، الذي بدوره تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات.

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات المصرية.

فيات بولونيز موديل 1991

سعر السوق الأقل: 19,000 جنيه

السعر الأعلى: 22,000 جنيه

فيات 128 موديل 1991

متوسط السعر : 24,000 جنيه

أقل سعر: 21,000 جنيه

أعلى سعر: 27,000 جنيه

فيات شاهين موديل 1994

متوسط السعر في سوق السيارات: 24,000 جنيه

أقل سعر: 21,000 جنيه

أعلى سعر: 28,000 جنيه

لادا 2107 موديل 1992

متوسط السعر في السوق: 25,000 جنيه

أقل سعر: 23,000 جنيه

أعلى سعر: 27,000 جنيه

سوزوكي ماروتي موديل 1997

متوسط السعر في السوق: 28,000 جنيه

أقل سعر: 25,000 جنيه

أعلى سعر: 32,000 جنيه

سيتروين Ax موديل 1995

متوسط السعر في السوق: 29 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 27,000 جنيه

أعلى سعر: 31,000 جنيه

فورد فيستا موديل 1996

متوسط السعر في السوق: 29,000 جنيه

أقل سعر: 27,000 جنيه

أعلى سعر: 33,000 جنيه