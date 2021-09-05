على غرار ماسنجر.. واتساب تطلق خاصية جديدة للتفاعل مع الرسائل

أضافت واتساب WhatsApp خاصية جديدة للمستخدمين والتي تتشابه بشكل كبير مع تطبيق ماسنجر، من خلال طرح إمكانية التفاعل مع الرسائل وإظهار هل أحببتها أو أنك غاضب من هذه الرسالة، عن طريق تفاعلات صغيرة مكونة من رموز تعبيرية يمكنك وضعها على رسالة للتعبير عن المشاعر وذلك وفقا لموقع WABetaInfo.

لم يكون تطبيق واتساب WhatsApp، هو الوحيد الذي يعمل على امتلاك هذه الخاصية، ولكن هي موجودة بالفعل في تطبيقات Instagram وTwitter وiMessage.

وللقدرة على رؤية الميزة التي يتم تجربتها في الوقت الحالي يجب تحديث الاصدار الجديد لتطبيق واتساب.

وفي الوقت الحالي من الممكن الرد باستخدام أي رمز تعبيري تريده على أي رسالة تأتي لك، كما أن ردود الفعل ليست مجهولة، لذلك سيتمكن كل شخص في المحادثة من معرفة من رد على رسالة معينة. حتى إذا تم التقاط لقطة الشاشة من إصدار WhatsApp لنظام iOS، فإن WhatsApp يعمل على جلب ردود فعل الرسائل على WhatsApp beta لنظام Android أيضًا.

نظرًا الى أن الميزة قيد التطوير، فقد تتغير الأشياء قبل الإصدار، ولكن هذا هو الوضع الحالي: يمكن استخدام أي رمز تعبيري ويمكن للجميع رؤية من رد فعل.

وفي الآونة الأخيرة عمل تطبيق واتساب WhatsApp، على إضافة العديد من المميزات التي تعمل على تحسين مستوى واداء التطبيق للمستخدمين، حيث إنه في نهاية أغسطس الماضي قامت الشركة بإضافة عدة مميزات قيد التجربة والتي تساهم في راحة المستخدمين.

وطرحت الشركة ميزتين، الأولى يُعرض فيها أشكال الموجات الصوتية في الوقت الفعلي للتسجيل، وكذلك إمكانية إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية، أما الميزة الثانية تتعلق بالقدرة على الاستماع إلى الرسالة الصوتية المسجلة قبل إرسالها.

يذكر أن تطبيق واتساب أجرى مؤخرا بعض التحديثات لجميع المستخدمين فى أنحاء العالم، وتم إرسال رسائل نصية بالتحديث على هواتف المستخدمين.