«خلي بالك» من فخ الـ6 أرقام على «واتساب»

حذرت وسائل إعلام بريطانية من حيل النصب والرسائل التي تخترق «واتساب»، منوهة بأن المحتالين الإلكترونيين دائمًا ما يجدون طرقًا لاقتحام حسابات الأشخاص، وغالبًا يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات التصيد الاحتيالي.

رسائل واتساب

وتأتي هذه الهجمات في شكل رسائل واتساب WhatsApp يرسلها مهاجمون ينتحلون صفة أحد أقرب أصدقائك، على أن يطلب منك الصديق مشاركة رمز مكون من ستة أرقام توشك على تلقيها، وبمجرد مشاركة الرمزيجرى حظر دخولك إلى حسابك، نقلا عن موقع the sun.

رقم مكون من 6 أرقام

ويعد الرقم المكون من 6 أرقام كان في الواقع رمز التحقق من الحساب المستخدم لربط حساب واتساب WhatsApp الخاص بك برقم هاتف جديد، إذ تعد طريقة فعالة لخداعك لتسليم مفاتيح حسابك، ومن السهل أن تقع ضحية لها، ولكن لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها قفل حسابك والحفاظ عليه في مأمن من أعين المتطفلين، فهي تنطوي إلى حد كبير على جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتسللين لتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.

طرق للحفاظ على الحساب

1- لا تقم أبدًا بتسليم الرمز المكون من ستة أرقام، فلا يجب أبدًا إظهار الرمز المكون من ستة أرقام لأي شخص للتحقق من حساب WhatsApp الخاص بك تم إرساله عبر الرسائل القصيرة وهو مخصص لعينيك فقط، إذ يرسل WhatsApp الرمز إليك كلما حاولت تسجيل الدخول على جهاز جديد باستخدام رقم هاتفك.

2- قم بتمكين التحقق على خطوتين

يمكنك ربط رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي بشكل أوثق ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك، ومع ذلك يمكنك أيضًا تعيين رقم تعريف شخصي لعدد من الحسابات عبر الإنترنت - بما في ذلك ملف تعريف WhatsApp الخاص بك.

يستخدم WhatsApp رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام للتحقق من أنك تحاول تسجيل الدخول إلى حسابك.

3- قم بتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بك

يحتوي واتساب WhatsApp على عدد من إعدادات الخصوصية في حالة تنشيطها، إذ تجعل من الصعب على المتسللين معرفة هويتك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من صعوبة استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية المستخدمة كثيرًا لاقتحام حسابات الأشخاص.

وأحد الإعدادات التي تستحق التغيير هو من تشارك معه صورة ملفك الشخصي وحالتك وتفاصيل أخرى، إذ يمكنك حظر الأشخاص غير المسجلين في دفاتر جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية هذه التفاصيل - بما في ذلك رقم هاتفك.

وتفعيلها انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> وحدد جهات الاتصال الخاصة بي لأي شيء تريد إخفاءه.