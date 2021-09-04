حسب «قانون العمل الجديد».. تعرف على موقف الموظف حال موت صاحب العمل

تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد، المنتظر انتهاء مجلس النواب منه تمهيدا لاصداره، عددًا من المواد المهمة بالنسبة للعاملين القطاع الخاص، ومن بينها مصير عامل القطاع الخاص حال وفاة صاحب العمل، وقد حسم مشروع القانون الجديد هذا الأمر، وبعض الأمور الأخرى، من بينها انتهاء عقد العمل بوفاة العامل.

وضع العامل حال وفاة صاحب العمل

ونص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، أنه لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

فيما حسم مشروع القانون الجديد، انتهاء عقد العمل بوفاة العامل، وإذا توفى العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

منحة تعادل أجر العامل

وحسب مواد مشروع قانون العمل الجديد، فإنه يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

مشروع قانون العمل الجديد

وقد أنهى مشروع قانون العمل الجديد، ما يسمى باستمارة 6، التي كانت في قانون العمل الحالي، وهي التي كانت بمثابة زوبعة للشباب الذي يقدم على وظائف القطاع الخاص، كما أنه نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية.

ويحظر القانون، فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.