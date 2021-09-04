«نائب الغلابة» ينجو من حادث بعد فقدان السيطرة عن سيارته بالبحيرة

تعرض النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، المعروف إعلامياً باسم «نائب الغلابة»، لحادث تصادم، اليوم السبت، أثناء عودته من لقاء أهالي قرية «المنشية»، التابعة لمركز بدر، حيث تسبب الحادث في تضرر السيارة، وخرج النائب منها سالماً.

النائب كان في زيارة لأهله

وأكد النائب «الشيشيني»، في تصريحات له قبل قليل، أنه نجا من حادث مؤكد بقرية «المنشية»، التابعة لمركز بدر، حيث أشار «نائب الغلابة» إلى أنه كان في زيارة للقرية، للقاء الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على حلها، وتعرض للحادث أثناء عودته من قرية «المنشية».

فقدان السيطرة على السيارة سبب الحادث

وأرجع النائب «الشيشيني»، في تصريحاته، سبب الحادث إلى فقدان سيطرته على سيارته، أثناء القيادة، وذلك بنطاق قرية «المنشية»، حيث اصطدمت السيارة بالرصيف، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات بالسيارة، مشيراً إلى أنه لم يُصب بأي جروح أو كدمات نتيجة الحادث.