إصابة 6 في حادث تصادم سيارتين في البحيرة (أسماء)

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بنطاق مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز الشرطة يفيد باستقبال مستشفى الرحمانية 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بنطاق المركز.

أسماء ضحايا الحادث

والمصابون كل من هبة تاج عماد الدين، 22 عاما، من كفر الشيخ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعصام عصام جاب الله، 60 عاما، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد شعبان بركات، 69 عاما، من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود شعبان بركات، 7 سنوات، من الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سمير الحبشي، 22 عاما، من الغربية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زكية اسماعيل محمد، 45 عاما، من برج العرب، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجارِ عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

حادث تصادم 3 سيارات ملاكي

كان مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، شهد عصر اليوم حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي أثناء زفة عريس أمام قرية القصر المصري، التابعة لذات المركز مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

والمصابون هم كل من: منى خميس أحمد، 23 عاما، محمد حمدي عبد الحميد، 25 عاما المنوفية، تقي طارق محمود 20 عاما سنة، بركة السبع، صباح إبراهيم عبد ربه 38 عاما دمنهور، محمد طارق محمود الجزار، 25 عاما، بركة السبع، مصطفى محمد محمود 27 عاما، بركة السبع.

وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض لمتابعة التحقيقات.