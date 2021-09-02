توقف فجأة.. إصابة 4 بينهم 3 فتيات في تصادم على طريق جمصة

أصيب 4 أشخاص، 3 بنات وخالهم، بجروح وكسور وكدمات مختلفة، في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين سيارتين ملاكي و«بيك آب»، على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، أمام محطة تحلية مياه مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، أمام محطة تحلية مياه مدينة جمصة، دائرة القسم، وسقوط عدد من المصابين.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق جمصة

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم (ط هـ ل 3912)، ملاكي، قيادة المدعو «أشرف غريب أحمد»، 55 سنة، فني، حاصل على معهد فني صناعي، مقيم في حي الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، باتجاه دمياط، والسيارة رقم (دم ب 8153)، بيك آب، قيادة المدعو «ابراهيم محمد النجدي محمد»، 43 سنة، سائق، ومقيم في قرية «الملعب»، دائرة مركز بلقاس، بذات الاتجاه.

التوقف المفاجئ سبب الحادث

وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى التوقف المفاجئ، حال تهدئة السيارة الثانية اصطدمت بها السيارة الأولى من الخلف، ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الملاكي بكدمة بالحوض والصدر، ومرافقيه «سلمى أحمد حسن عثمان»، 21 سنة، ابنة شقيقته، طالبة بكلية الهندسة، بكدمات في الساعدين، و«هند سيد الشاذلي»، 29 سنة، ابنة شقيقته الأخرى، حاصلة على ليسانس آداب، بكدمة في القدم اليسرى، وشقيقة الثالثة «هادية سيد الشاذلي»، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وتلقوا العلاج اللازم، وتصرح لهم بالخروج.

وبسؤال قائدي السيارتين في محضر الشرطة، أيدا مضمون الفحص، وتم رفع آثار الحادث، دون أن يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/216 جنح قسم جمصة، للعرض على النيابة العامة.