اندلاع حريق في مخزن كبير للمشروبات الغازية وسط العراق

اندلع حريق في مخزن كبير للمشروبات الغازية في الكوت بمحافظة واسط الواقعة في وسط العراق، وقال مصدر أمني، اليوم، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن فرق الدفاع المدني تكافح النيران حالياً.

وأواخر أغسطس الماضي، اندلع حريق في 4 كرفانات بشركة تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة كربلاء جنوب غربي العصمة العراقية «بغداد»، وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي، في ذلك الوقت، إن فرقها أخمدت حريق اندلع داخل 4 كرفانات مشيدة من ألواح خشبية سريعة الاشتعال متخذة كمنام لمنتسبي حراسات شركة أشور للمقاولات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير على طريق «كربلاء النجف».