اندلاع حريق في مخزن كبير للمشروبات الغازية وسط العراق
مصدر أمني: فرق الدفاع المدني تكافح النيران حاليا
كتب:
حسن رمضان
01:59 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
عناصر من قوات الدفاع المدني في العراق
اندلع حريق في مخزن كبير للمشروبات الغازية في الكوت بمحافظة واسط الواقعة في وسط العراق، وقال مصدر أمني، اليوم، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن فرق الدفاع المدني تكافح النيران حالياً.
وأواخر أغسطس الماضي، اندلع حريق في 4 كرفانات بشركة تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة كربلاء جنوب غربي العصمة العراقية «بغداد»، وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي، في ذلك الوقت، إن فرقها أخمدت حريق اندلع داخل 4 كرفانات مشيدة من ألواح خشبية سريعة الاشتعال متخذة كمنام لمنتسبي حراسات شركة أشور للمقاولات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير على طريق «كربلاء النجف».