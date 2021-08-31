الدفاع المدني العراقي: إخماد حريق في 4 كرفانات بمحافظة كربلاء

أخمدت مديرية الدفاع المدني العراقي، أمس الاثنين، حريق اندلع في 4 كرفانات بشركة تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة كربلاء، الواقعة جنوب غربي العاصمة العراقية«بغداد»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي، إن فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل 4 كرفانات مشيدة من ألواح خشبية سريعة الاشتعال متخذة كمنام لمنتسبي حراسات شركة أشور للمقاولات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير على طريق كربلاء النجف.

الدفاع المدني: أخمدنا الحريق دون تسجيل إصابات

وأضافت المديرية العراقية، أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها الى مرآب قريب «جراج» يضم عدد من السيارات واخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

والجمعة الماضية، شهدت كربلاء، اندلاع حريق في منزل بقضاء الهندية نتيجة تماس كهربائي، ما أسفرعن وفاة 3 فتيات من أسرة واحدة. وذكرت وكالة الانباء العراقية «واع»، أن الحريق الحريق اندلع في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي «السادسة صباحا بتوقيت القاهرة» ولم تتمكن الفتيات من الخروج من المنزل بسبب إغلاق أبواب المنزل من قبل والدهن.

كا شهدت الجمعة الماضية، إخماد مديرية الدفاع المدني، حريق اندلع في معمل للأصباغ بمنطقة الشعلة الدوانم غربي العاصمة العراقية «بغداد»، وقالت المديرية في بيان، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل معمل للأصباغ بمساحة 500 متر مربع.

ونجم الحريق نتيجة تماس كهربائي داخل غرفة السيطرة الكهربائية في المعمل المحترق. واشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن المعمل يحتوي على مواد كيمياوية تستخدم في صناعة الاصباغ، موضحة أن الدفاع المدني، دفع بـ10 فرق اطفاء بكامل طواقمها، وطوقت النيران وأبعدت خطر انتشارها، وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل.