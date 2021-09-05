وسائل إعلام: الإعلان عن حكومة «طالبان» الجديدة الأسبوع المقبل

قال مصدر في حركة «طالبان» بأفغانستان، إن الإعلان عن الحكومة الجديدة التي تشكلها الحركة، سيكون الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسيطرت «طالبان»، على البلاد في 15 أغسطس الماضي، إثر انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

وكانت مصادر في الحركة، أشارت في وقت سابق، إن عبدالغني برادر، أحد مؤسسي «طالبان»، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الملا محمد يعقوب ابن مؤسس الحركة وشير ستانيكزاي سيتوليان مناصب عليا

وأشارت 3 مصادر، إلى أن الملا محمد يعقوب ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي، سيتوليان مناصب عليا، فيما قالت تقارير صحفية أمريكية، إن «طالبان» تسعى لبناء نظام سياسي شبيه بالنظام الإيراني.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات سياسية لتشكيل حكومة دينية في أفغانستان، ترأسها هيبة الله أخوند زاده زعيم الحركة الذي يتوقع أن يكون المرشد الأعلى لأفغانستان، على غرار الهيكل السياسي الإيراني.

ومن المتوقع أيضا، أن يشغل قادة كبار آخرون في «طالبان» مناصب مهمة في الحكومة المنتظرة، أبرزهم برادر، وسراج الدين حقاني نائب زعيم الحركة، ومولاوي محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر زعيم طالبان الراحل.

وتوقع مسؤولون باكستانيون، أن يطلق على زعيم «طالبان»، هبة الله أخوند زاده، رئيس الدولة والقائد العام في الحكومة الجديدة التي تعتزم الحركة تشكيلها في أفغانستان.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نقلا عن المسؤولين الباكستانيين، إن المباحثات مستمرة بشأن المواقف الأخرى، فيما تم ترشيح الملا آغا، لتولي منصب وزير المالية، إلا أن المسؤولين يشيرون إلى أن سراج الدين حقاني، زعيم شبكة «حقاني» مهتم هو الآخر بتولي المنصب.

وكشف المسؤولون، أن محمد يعقوب وعبدالقيوم زقر، نائبا قادة حركة «طالبان» منذ 2016، يتطلعان لتولي منصب وزير الدفاع، كما أعلن المسؤولون الباكستانيون عن اتفاق في كابول نص على تولي الصدر إبراهيم منصب وزير الداخلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، أعلن الجنرال الأمريكي جيرالد دونوهيو، أن واشنطن نقلت معظم من أجلتهم من أفغانستان إلى قطر، وتم نقل بعضهم إلى الولايات المتحدة في حين يتم التعامل مع وضع آخرين في أوروبا.

وقال الجنرال دونوهيو، للصحفيين، إن أقل من 1400 ممن تم إجلاؤهم ما زالوا حتى الآن في قاعدة العديد بـ قطر، ومن المقرر نقل كثير منهم من القاعدة، فيما ستبقى مجموعة صغيرة تحتاج إلى رعاية طبية حتى تتمكن من السفر.

جنرال أمريكي: 9 أطفال ولدوا في قاعدة «العديد» أثناء مهمة الإجلاء من أفغانستان

وأضاف الجنرال الأمريكي، أن «قاعدة العديد» شهدت في وقت ما وجود ما يزيد على 17500 ممن جرى إجلاؤهم، مشيرا إلى أن 9 أطفال ولدوا في القاعدة أثناء مهمة الإجلاء.

وكانت الولايات المتحدة، أجلت في وقت سابق، ما يقرب من 124 ألف شخص من العاصمة الأفغانية «كابول»، الشهر الماضي في إطار جسر جوي ضخم أُقيم بقيادة واشنطن لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى مع سيطرة حركة «طالبان» على افغانستان.

بدوره، يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بداية الأسبوع المقبل كل من قطر وألمانيا لعقد محادثات بشأن «طالبان»، وتطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية.