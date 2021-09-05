الصين تعلن تسجيل صفر إصابات محلية العدوى بـ «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، عدم تسجيل البر الرئيسي للبلاد أي إصابات جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد، امس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، أن تم تسجيل 28 حالة إصابة جديدة وافدة، امس السبت، بما في ذلك 9 حالات في كل من شنجهاي ويوننان، و4 حالات في قوانجدونج، وحالتان في تيانجين ومنغوليا الداخلية، وحالة واحدة في كل من بكين وسيتشوان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات جديدة مرتبطة بـ«كورونا»، امسص السبت.

وحتى نهاية أمس السبت، سجلت السلطات الصينية، إجمالي 8450 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي، من بينها غادر 7824 شخصاً المستشفيات، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات متعلقة بين الحالات الوافدة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس السبت، 15586 إصابة جديدة بالفيروس، و647 وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 3420880 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 262868 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيبا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 260403 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1490 إصابة جديدة بالفيروس و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 260403 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2321 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في دول قارة إفريقيا بلغت 198587 حالة

من جانبه، قال «المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض»، إن دول القارة السمراء سجلت 7869709 إصابة، مشيرا في بيان، إلى أن حصيلة الوفيات بلغت198587 حالة.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم 221116898 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4575379 حالة.