وفيات كورونا عالميا تسجل 4.5 مليون.. وإصابة وزير الصحة السوداني بالفيروس

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، مساء أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد مخالطته أحد المصابين في العمل، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقال «النجيب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه خالط نهاية الأسبوع الماضي، أحد المصابين خلال العمل، مضيفا أنه تم إجراء الفحوصات وقد كانت سالبة للجميع.

وأكد أن بعض الأعراض الموحية بالإصابة بـ «كورونا» بدأت في الظهور عليه بداية الأسبوع الجاري، مضيفا إنه أعاد الفحص وكانت النتيجة موجبة هذه المرة، واتبع التعليمات الصحية الصادرة من مسؤولي مراكز العزل.

النجيب: أتابع مع الزملاء سير العمل في الوزارة من المنزل

وأشار الوزير السوداني، إلى أنه يتماثل الآن للشفاء، موضحا أنه سبق وتلقى التطعيم المضاد للفيروس، وأضاف المسؤول: «أنا الآن بصحة جيدة وأتابع مع الزملاء سير العمل في الوزارة من مكان الحجر (المنزل)، خاصة ترتيبات حملات التطعيم القومية».

وأهاب «النجيب»، بالجميع للإسراع بتلقي لقاحات كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، إلى 221071565 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4573973 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى197560579 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 644848 حالة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، 157997 إصابة بالفيروس و1415 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39831318 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 644848 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

حصيلة إصابات تركيا تصل إلى 6.4 مليون حالة

وفي تركيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 20033 إصابة و278 وفاة جديدة بـ«كورونا» و 19464 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى إلى 6.478 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 57837 شخصا، بيما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 5.906 مليون شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.