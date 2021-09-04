الصين تسجل إصابة واحدة محلية بـ كورونا.. و27 إصابة وافدة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس الجمعة، في مقاطعة «يوننان» الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إن تم تسجيل 27 حالة جديدة وافدة، منها 8 حالات في شنجهاي، و6 حالات في يوننان، و4 حالات في كل من تشجيانج وقوانجدونج، وحالتان في فوجيان، وحالة واحدة في كل من تيانجين وجيانجسو وخنان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس، وافدتين من خارج البر الرئيسي في شنجهاي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، أمس الجمعة.

ارتفاع إجمالي إصابات الهند إلى 32.9 مليون حالة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 42618 إصابة بالفيروس، و330 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32945907 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 405681 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز المعدل المتحرك الحالي لمدة 7 أيام لحالات الإصابة الجديدة اليومية بـ«كورونا» 150 ألفا، بزيادة 4.9% عن الأسبوع السابق،

وقالت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، في أحدث تقرير أسبوعي، إن المعدل المتحرك الحالي لـ7 أيام كان 153246 حالة، وهو أعلى بنسبة 123.6% من الرقم الذي لوحظ قبل عام تقريبا، وأعلى بنسبة 1217.0% من أدنى مستوى سجل في 18 يونيو الماضي.

وتم الإبلاغ عن 39488866 حالة إصابة بالفيروس حتى الأربعاء الماضي في الولايات المتحدة.

وكان المعدل اليومي الحالي لـ7 ايام للحالات الجديدة لدخول المستشفيات للفترة من 25 إلى 31 أغسطس الماضي، هو 12156، بزيادة 1.7% عن معدل الأيام الـ7 السابقة، فيما بلغ المعدل المتحرك الحالي للوفيات الجديدة لـ7 أيام، هو 1047، بزيادة 3.7% مقارنة بالمعدل المتحرك السابق لـ7 أيام.

وحتى الأربعاء الماضي، تم الإبلاغ عن 641725 حالة وفاة بسبب «كورونا» في الولايات المتحدة، فيما تم إعطاء 372.1 مليون جرعة لقاح في البلاد حتى امس الاول الخميس.

وتلقى حوالي 205.9 مليون شخص، أو 62% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما تم التطعيم الكامل لنحو 175 مليون شخص، أو 52.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.