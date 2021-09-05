أطباء عن أسلوب «سمكري البني آدمين»: نصب وتهريج.. ولا يمت للعلم بصلة

«سمكري البني آدمين»، اسم ربما كان هو الأبرز خلال الساعات الماضية، وأثار ضجة كبيرة، بعدما قررت النيابة العامة حبس صاحبه «يوسف خيري»، وغلق المركز الخاص به، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية، بعدما كان يزاول مهنة العلاج الطبيعي و«يطقطق» عظام الزبائن والذين كان أغلبهم من النجوم والمشاهير.

بين هؤلاء النجوم، استغاثت المطربة ساندي من أجل إنقاذ المتعاملين مع سمكري البني أدمين، لكنها لم تجد أي استجابة لاستغاثتها، مشددة على أنها مصابة منذ عامين وتعاني من عدم وصول الدم إلى المخ بشكل منتظم، وهو ما جعلها تدخل في حالات إغماء.

طبيب عظام: سمكري البني آدمين نصاب.. وفك العظام يسكن ولا يعالج

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور عزت الحاوي، أستاذ جراح عظام وعمود فقرى جامعة عين شمس، إن ما فعله الشخص الذي يسمي نفسه بـ«سمكري البني آدمين» خطأ كبير جدا، ولا يستند إلى علم أو تجربة، فضلا عن أنه مضر جدا بالعظام والصحة بشكل عام.

وأضاف «الحاوي» لـ«الوطن»، أن العبث بعظام الجسم من خلال «الطرقعة» لا تفيد سوى من كان معافى من الأمراض، وإذا أفاد فهو يفيد الناس الذين ليس لديهم مرض، من كان لديه مجرد إرهاق، ولكن «الطقطقة» لا تعالج أي مرض، «كان فيه جمعية في أمريكا ظهرت من 40 سنة، كانت بتعتمد على تحريك المفاصل لتخفيف الألم، ومالقتش نجاح قوي وحصل بسببهم مشاكل».

وتابع استشار العظام، «الراجل ده نصاب، وفيه ناس زيه منتشرين في مصر بطرق علاج غريبة».

أخصائية علاج طبيعي: طقطقة العظام كلام فارغ.. ولا يمت للطب أو العام بصلة

ومن جانبها، قالت الدكتورة سلوى علاء، أخصائية العلاج الطيبيعي، إن الشخص الذي يمارس أي شكل من أشكال العلاج الطبيعي، يجب أن يكون مؤهلا ومتعلما، لأن الحركة الخطأ يمكن أن تضر بالنخاع الشوكي، والذي يخرج منه الجذور العصبية الخاصة بالجسم.

وأضافت «علاء» لـ«الوطن»، أن من يدعي أنه «سمكري للبني آدمين» كان يمكن أن يصيب أحد زبائنه، بشلل نصفي أو رباعي، نظرا لأنها حركات خطيرة وغير مسموح بتنفيذها.

وتعجبت أخصائية العلاج الطبيعي من تسمية «سمكري بني آدمين»، متسائلة، كيف لطبيب مختص أن يتعامل مع مريض على أنه سيارة وجماد، «هيرده على البارد يعني؟»، موضحة أن الطبيب يقوم بالعلاج الطبيعي مستغلا الفراغ الموجود بين المفاصل، وحل مشاكل العظام.

واختتمت أنه لا يوجد شئ يسمح للطبيب أن «يطرقع» في عظام غيره يمينا ويسارا، «هو اللي بيحصل إن الفكة والطقطقة دي بتفك الجسم لوقت قصير، لكن الألم يعود مرة أخرى.. وده تهريج وكلام فارغ مالوش علاقة بالعلم أو الطب».