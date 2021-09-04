«العلاج الطبيعي» بعد حبس «سمكري البني آدمين»: الدولة تحارب الدخلاء

وجَّهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي واللجنة المشكلة، برئاسة الدكتور سامي سعد، النقيب العام، الشكر إلى أجهزة الدولة التنفيذية وبالتعاون مع مديريه أمن القاهرة، بعد القبض على المدعو يوسف خيري، الملقب بـ سمكري البني آدمين واتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة تخرج، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور النقابة والدولة لمحاربة الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي.

الحبس 15 يوما

وأكدت النقابة أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، مضيفة: «تتوجه النقابة العامة لوزير الداخلية، واللواء مدير أمن القاهرة، بجزيل الشكر والتقدير على الجهد المبذول لضبط الشارع الطبي ومحاربة الدخلاء والأدعياء وحماية المريض المصري».

تحذير من المراكز الوهمية

وفي إطار دورها، حذرت النقابة من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين، بعضهم من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية وبعضهم من غير مؤهل، كان آخرها واقعة ضبط شاب يدعي أنه «سمكري بني آدمين»، وتم تشميع المكان وإلقاء القبض عليه بالتعاون مع إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

واقعة الغلق ليست الأولى

وأكد نقيب العلاج الطبيعي لـ«الوطن»، أن واقعة غلق هذا المركز ليست الأولى، فقد سبق وأُغلق المركز وألقي القبض على صاحبه المدعي وعاد وفتحه مرة أخرى، واكتشفت النقابة أنه استغل فنانين لعمل دعاية له.

وأكد أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص.

ودعا إلى التوعوية للمواطنين عندنا يدخلوا مركزا وهميا، ويجد تجهيزات، ربما ينبهر بتلك التجهيزات، متابعا: «إحنا ضبطنا العديد من النصابين، إحنا قافلين أكثر من 23 مركز على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم ونعتمد في الفرعيات على تقديم كل البلاغات ورصد تلك المراكز الوهمية».

بلاغ نقابة العلاج الطبيعي

وكانت قد تقدمت نقابة العلاج الطبيعي ببلاغ إلى الجهات المعنية تتهم فيه يوسف خيري بتزوير بطاقة الرقم القومي وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، فضلًا عن تزوير شهادة التخرج الخاصة به.

من جانبها حذرت المطربة ساندي عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، من «سمكري البني أدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم.

وقالت ساندي: «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».