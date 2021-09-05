وسائل إعلام: «التحالف الدولي» يتعرض لـهجومين متتاليين في العراق

شهد العراق، أمس السبت، هجومين متتاليين على شاحنات تابعة لقوات التحالف الدولي، ونقل موقع «شفق نيوز» الإخباري عن مصدر قوله، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستيا تابعا للتحالف أثناء مروره على الطريق السريع في محافظة بابل الواقعة وسط البلاد.

وأشار المصدر، إلى تضرر إحدى شاحنات الرتل جراء الانفجار دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من ساعة، بعد انفجار عبوة ناسفة على رتل في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، دون إصابات أو أضرار.

وكان «التحالف الدولي»، نفى أمس السبت، أن تكون الولايات المتحدة تأوي عناصر تنظيم «داعش» الإهابي، وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل وين ماروتو، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن أي ادعاء بأن واشنطن تأوي «داعش» أو تساعده هو ادعاء غير دقيق على الإطلاق.

وأضاف ماروتو، «يجري الشركاء تدريباً على الإسعافات الأولية ليكونوا مجهزين بالمعرفة والمهارات والتقنيات اللازمة لتوفير الاستجابات الأكثر أماناً للطوارئ»، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

مقتل 5 من عناصر الشرطة بهجوم مسلح في كركوك شمال العراق

من جانبها، أشارت وسائل إعلام عراقي، إلى مقتل 5 من عناصر الشرطة بهجوم مسلح في كركوك شمال العراق.

وقال مصدر أمني، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن هجوماً مسلحاً وقع مساء أمس السبت، على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بـ كركوك.

وأضاف المصدر الأمني، أن حصيلة أولية للهجوم أوضحت مقتل 5 عناصر من الاتحادية.

من جانبها، تصدت قوة من اللواء 52 بـ«الحشد الشعبي» في العراق، مساء أمس السبت، لهجوم من تنظيم «داعش» الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وقال إعلام الحشد في بيان، إن العملية أسفرت عن إصابة عدد من عناصر فلول التنظيم الإرهابي.