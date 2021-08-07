التحالف الدولي يعلن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت

أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية - أنه نظرًا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات «OTH» من قوات التحالف في العراق، فقد عادت إلى قواعدها الأصلية في الكويت.

ولفت البيان إلى أن قوات من التحالف (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) قوة الأفق «OTH» أكملت مؤخرا مهمتها في العراق، وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينج بالكويت.