التحالف الدولي يعلن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت
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أ ش أ
08:35 م | السبت 07 أغسطس 2021
العراق
أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت.
وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية - أنه نظرًا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات «OTH» من قوات التحالف في العراق، فقد عادت إلى قواعدها الأصلية في الكويت.
ولفت البيان إلى أن قوات من التحالف (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) قوة الأفق «OTH» أكملت مؤخرا مهمتها في العراق، وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينج بالكويت.