بث مباشر.. السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية ضمن احتفالية «أبواب الخير»

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية؛ في إطار احتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

وتستهدف القافلة نحو 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة؛ لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.