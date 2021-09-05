اليوم.. السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة ضمن احتفالية «أبواب الخير»

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية «أبواب الخير»، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنَّ احتفالية «أبواب الخير» التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الادارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف نحو 5 ملايين مواطن، وذلك في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.