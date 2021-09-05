6 حالات تسقط فيها حضانة الأم لأطفالها: المرض والزواج وإدمان المخدرات

لا ينقطع الحديث عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الأب والأم حال انفصالهما، وبالرغم من تعالى أصوات كثير من الآباء بضرورة إضافة امتيازات لهم في حق حضانة الطفل، إلا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي حدد عددا من الحالات يحق فيها للأب استرداد ابنه من الأم ويترتب على ذلك سقوط حضانة الأم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية حالات إسقاط حضانة الأم

1- زواج الأم برجل آخر ويقع على طالب الإسقاط «الأب أو جدة الطفل» إثبات ذلك، بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق، وبموجب ذلك تسقط حضانة الأم.

ليس هذا فقط ما حدده المشرع، بل امتد الحرص في الحفاظ على حقوق هذا الطفل الزواج بأنه في حالة طلاق الأم من الزوج الجديد لا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعي.

2.تسقط حضانة الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية حال اتهامها بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، أو ثبوت عملها في أعمال منافية للآداب.

3. بلوغ الطفل السن القانونية، هنا يحق للأب إقامة دعوى لتخيير الابن أو الابنة أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته.

الامتناع عن تنفيذ حق الرؤية

4- امتناع الأم الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، إحدى الحالات التى يجيز فيها المشرع إسقاط حضانتها عن الطفل، وفي هذه الحالة يقوم الأب صاحب الرؤية بإثبات الحالة أمام قاضي التنفيذ.

ولا تسقط الحضانة عن الأم من المرة الأولى، فيتم إنذارها بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

إهمال الأم رعاية أطفالها

5- عدم ائتمان الأم على حضانة أطفالها، إحدى الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الحضانة، ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن إهمال الأم الحاضنة رعاية أطفالها سواء صحيا أو الانقطاع عن دراسته ورسوبه يؤدي إلى إسقاط حضانتها.

المرض العقلي والنفسي

5- يُعد مرض الأم النفسي أو العضوي إحدى الحالات التي يترتب عليها إسقاط حضانتها عن أطفالها، لا سيما إذا تقدم الأب بما يثبت تعاطي الأم لأدوية وعقاقير تتوافق مع حالة الصحية، ويتم تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

إدمان الأم للمخدرات

6. إدمان الأم الحاضنة للمخدرات بكل أنواعها يؤدي إلى إسقاط حضانتها ويتم ذلك من خلال إجراء التحاليل المطلوبة للكشف عن تعاطيها للمخدرات.

وتتطلع الأنظار إلى البرلمان بغرفتيه في دور الانعقاد المقبل إلى مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لا سيما أن مجلس النواب كان قد أحال مشروع قانون جديدا للأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى دور الانعقاد المنصرم، لكن لم يتسنَ مناقشته نظرا لانشغال اللجنة بعدد من مشروعات القوانين الأخرى.