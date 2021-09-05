بعد قليل.. نظر جلسة محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، محاكمة شريك فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هن فتيات تم استغلالهن واستخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، لتحقيق أرباح مادية طائلة، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، وتمت هذه الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

الحكم على المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين

وكانت محكمة جنايات التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي، قد أصدرت في وقت سابق، حكمها على فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم، بالسجن المشدد للأولى، و3 آخرين 6 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لها وشركائها، والأخيرة بالسجن 10 سنوات غيابيا وتغريمها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه على خلفية اتهامهما بالاتجار في البشر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

«لايف» يمكن قوات الأمن من القبض على حنين حسام

وكانت المتهمة حنين حسام ظهرت من خلال مقطع مرئي «لايف» على صفحتها الشخصية، عقب صدور الحكم ضدها لتستعطف القلوب نحوها وتناشد الجهات المختصة بمساعدتها والرأفة بحالتها، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدها من خلال الموقع، ونجحت في إلقاء القبض عليها وإحالتها لمحكمة العباسية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ إعادة إجراءات محاكمتها وتم اقتيادها لسجن القناطر لتلازم صديقتها مودة الأدهم.

حيثيات الحكم على فتاة التيك توك

وذكرت حيثيات الحكم على المتهمين، أن المتهمة «مودة الأدهم»، كان لها تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق «لايكي»، وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية.

وكشفت الحيثيات قيام المتهمة بتصوير نفسها في الطريق العام، حال ارتدائها ملابس خادشة للحياء للإغراء واستقطاب الفتيات، بما يتيح لها الحصول على نسب مشاهدات عالية.

كما استغلت المتهمة مودة الأدهم الطفلين «ساندي وياسين» وقامت بتصويرهما في مقاطع رقص وعرضت حياتهما للخطر وكان هدفها الربح المادي من ورائهما.