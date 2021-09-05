ليلى عز العرب عن حكاية «عائلة جيجي»: دراما اجتماعية كوميدية

تنتظر الفنانة ليلى عز العرب، عرض حكاية «عائلة جيجي»، ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «وراء كل باب حكاية»، والمقرر عرضه بداية الأسبوع المقبل على شاشة قناة الحياة، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

ليلى عز العرب تلعب دور «تيتة» في «عائلة جيجي»

وقالت ليلي عز العرب، عن دورها في حكاية «عائلة جيجي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تجسد في«عائلة جيجي» شخصية «الجدة» التي تجتمع حولها الأسرة، وتكون بمثابة صمام الأمان والطمأنينة لهم، فضلًا عن تجسيدها دور والدة الفنانة نادين، «مبسوطة جدًا بالشغل معاها، والحقيقة المجموعة كلها في المسلسل كأننا عائلة بجد وفي تفاهم كبير جدًا، الأمر الذي انعكس على كواليس التصوير المليء بالبهجة».

وعن مشاركتها في عمل درامي تدور أحداثه في إطار 5 حلقات فقط أسوة بحكايات «ورا كل باب»، قالت ليلى عز العرب، إن الأعمال الدرامية التي تنتمي لنوعية الحلقات القصيرة، أمرًا في غاية الأهمية لصناع الدراما والمشاهدين في نفس الوقت.

أبطال حكاية «عائلة جيجي»

وتضم حكاية «عائلة جيجي» عدد من النجوم أبرزهم ليلى عز العرب، معتز حسين، هدى الأتربي، هند عبد الحليم، معتز حسين، إسلام جمال، نادين، جيسيكا حسام، وإخراج منال الصيفي.

وبدأت قناة الحياة أمس السبت، في عرض أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» من خلال حكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، والتي تظهر وهى مرتدية غطاء الرأس «الحجاب».