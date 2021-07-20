لميس الحديدي: جد ليلى عز العرب هو الشيخ أبو العلا مكتشف أم كلثوم

أجرت الفنانة لميس الحديدي، حوارا مع أبطال مسرحية «أبو العربي»، خلال حلقة الاثنين، ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»، حيث قال الفنان أحمد فتحي إنه يجسد شخصية «ميمي» صديق «أبو العربي»، الذي يجسد شخصيته الفنان هاني رمزي.

وأضاف «فتحي»: «المسرح كل حاجة بالنسبة للفنان، اللي مشتغلش مسرح حرفيته ناقصة، لأن المسرح بيعلمنا كل حاجة وبيحببنا في الشغلانة».

من جهتها قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة ليلى عز العرب إحدى بطلات المسرحية تنتمي إلى أسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو مدير تصوير فيلم «عنتر ولبلب»، كما أن جدها هو أبو العلا محمد، مكتشف كوكب الشرق أم كلثوم.

من جانبها أشارت الفنانة ليلى عز العرب، إلى أنها تحب التمثيل، إذ أنها تعتبره لعبة كبيرة: «كنت أحب التمثيل منذ سنوات طويلة، لكن والدي كان يرى أنها مهنة مرهقة، وكان يخشى عليّ أن أمر بنفس الإرهاب الذي مرّ به».

أما الفنان حجاج عبدالعظيم، فقال إنه سعيد بأنه تعاون مع كبار نجوم المسرح في مشواره الفني، على رأسهم عبدالمنعم مدبولي، وفؤاد المهندس، ومحمود عبدالعزيز، حيث تعلم منهم التمثيل على المسرح.

وحول أصعب ما تعرض له على خشبة المسرح، أجاب حجاج عبدالعظيم، ممازحا ومشيرًا إلى الفنان أحمد فتحي: «كتير، بنقابل أشكال زي دي»، لافتًا إلى أنه قبل المشاركة مع الفنان هاني رمزي في مسرحيته الجديدة لأنه يعتبره «عشرة عمر»، وقال الفنان هاني رمزي: «فيه ناس بيقولوا إن المسرحية أحلى من الفيلم».

بينما قال الفنان محمد جمعة، إنه يلعب دور المحامي «ألعوبان»، ويعتبر رمانة ميزان المسرحية، مثنيا على الفنان أحمد فتحي أحد أبطال المسرحية ومشاركته القوية بها، واصفا إياه بأنه: «كائن فضائي».