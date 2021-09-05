تجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات لتقليص الكثافة الطلابية بالجيزة

وقعت محافظة الجيزة بروتوكولًا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة وإحدى الشركات الخاصة، لفرش وتجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليص الكثافات الطلابية بالمدارس.

الانتهاء من بناء وتشطيب المدرسة

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الانتهاء من عملية بناء وتشطيب المدرسة بالكامل على مساحة 3247 مترًا مربعًا، بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحي الطالبية.

إنشاء المدرسة وفقا للمعايير المحددة

وأوضح المحافظ، أن التكلفه الإجمالية للإنشاء والتشطيب تحملتها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة في هذا المجال، حيث أنشئت وفقا للمعايير المحددة، في إطار التعاون الوثيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة المهتمة بدعم التنمية المجتمعية.

وأكد المحافظ، توقيع بروتوكول لتجهيز وفرش المدرسة بتكلفه مليون جنيه، حيث ستضم المدرسة كافة المراحل التعليمية، وتستوعب 28 فصلًا دراسيًا، في إطار سعي المحافظة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

مشاركة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في دعم قطاع التعليم

وأكد محافظ الجيزة، أهمية مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بقطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن، معربًا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وشار «راشد» إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة، وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.