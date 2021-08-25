محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» الدور الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، بحضور مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

التعليم الأساسي

جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، 92.25%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى 28301 طالب وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 25217 طالبا وطالبة، بإجمالي عدد ناجحين 23262 طالبا وطالبة.

القسم المهني

جاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني، 94.12%، إذ حضر 34 طالب وطالبة ونجح منهم 32 طالب وطالبة.

التعليم الأساسي الصم وضعاف السمع

كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 100%.