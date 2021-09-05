جمعية الهمة تطلق قافلة خيرية لعمل 50 وصلة مياه نظيفة بسوهاج

أطلقت جمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية، قافلة خيرية بمحافظة سوهاج، للمشاركة في توفير «حياة كريمة» لغير القادرين، في إطار توجيهات الدولة لدعم غير القادرين.

توصيل 50 وصلة مياه نظيفة لمنازل غير القادرين

وقال سيد شحاته، المدير التنفيذي لجمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية، في بيان للجمعية اليوم، إن القافلة انطلقت بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك في إطار توفير حياة كريمة لغير القادرين، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجمعيات القاعدية بالمحافظة لتيسير سبل تنفيذ أنشطة القافلة.

تجهيز 6 عرائس من الأيتام

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية، أن القافلة شملت توصيل 50 وصلة مياه نظيفة لمنازل غير القادرين، وتجهيز 6 عرائس من الأيتام، وذبح خروفين وعجل وتوزيع اللحوم على غير القادرين، مشيرًا إلى أن الحالات المستفيدة لمواطنين يستحقون المساعدة، وتم دراسة حالتهم جيدًا للتأكد من مدى استحقاقهم.

توصيل خطوط مياه رئيسية يصل طول الخط الواحد 100 متر

وأكد شحاته، أن الجمعية بصدد البدء في توصيل خطوط مياه رئيسية يصل طول الخط الواحد 100 متر، لخدمة أكبر عدد من المنازل الفقيرة وذلك في إطار تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية توفير وصلات المياه النقية للمنازل الأكثر فقرا، والتأكيد على أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2011 برقم إشهار 8129، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وكفالة طلاب العلم، وتوصيل المياه وتركيب الأسقف، والمساهمة في زواج اليتيمات، وغيرها من المجالات التنموية.