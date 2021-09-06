سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-9-2021 في البنوك

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة -الحكومية والخاصة- بشكل يومي مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، سعر الدولار وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وسجل سعر الدولار في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 6 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

وسجل سعر اليورو 18.57 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، و18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.