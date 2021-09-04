سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-9-2021 بالبنوك

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأيضا سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

أما في بنك عودة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى وفق آخر تعاملات وردت قبل السبت، وذلك على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، و18.42 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وأيضا سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.