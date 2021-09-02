استقرار سعر الدولار في البنوك للأسبوع الرابع على التوالي

سجل سعر الدولار، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، استقرارا للأسبوع الرابع على التوالي، في البنوك وشركات الصرافة.

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك

وسجلت بنوك «الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي» اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

كما سجّلت بنوك «مصر، والأهلي المصري والمركزي»، أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 جنيه، مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وجاء سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان»، 15.75 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة»، سعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 18.55 جنيه، في بنك «الأهلي الكويتي».

فيما سجل الجنيه المصري مقابل الأسترليني، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 21.57 جنيه في«الأهلي الكويتي».

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

وسجّلت بنوك «مصر، وبلوم، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد»، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه.

بينما سجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك «مصر، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني» بنحو 4.26 جنيه.

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إن الأسواق تشهد وفرة في كافة العملات، ولا شكوى من جانب المستوردين لتدبير احتياجاتهم من الدولار خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن استقرار الدولار ساهم في هدوء أسعار السلع.