دمشق تنعى «دعبول» حافظ أسرار بشار الأسد.. 40 عاما مديرا لمكتب الرئيس السوري

نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية، مدير مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، محمد ديب دعبول الملقب بـ«أبو سليم» الذي توفي أمس، عن عمر ناهز 86 عاما وفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وذكرت الوكالة السورية أن «دعبول»، من مواليد دير عطية بريف دمشق عام 1935، وكان رمزًا للانتماء الوطني حيث خدم بلده بصدق».

«دعبول» حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة

وحصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2021؛ تقديرًا لخدماته الجليلة في مجالات الإدارة والخدمة العامة، التي بدأت عام 1954 استمرت أكثر من سبعة عقود، وفقا للوكالة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مقربة من عائلة مدير مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «دعبول»، الذي يبلغ من العمر 85 عامًا، توفي، مساء السبت، في أحد مستشفيات دمشق بسبب مرض عضال وسيشيع جثمانه، اليوم الأحد، في مدينة دير عطية التي تبعد 90 كم شمال العاصمة السورية.

انتقل إلى رحمته تعالى السيد محمد ديب دعبول "أبو سليم" مدير مكتب السيد الرئيس بشار الأسد ومن قبله مدير مكتب القائد الخالد حافظ الأسد .

إلى رحمة الله pic.twitter.com/TpYadn2OpB — عمر رحمون (@Rahmon83) September 4, 2021

40 عامًا في خدمة الرئيس السوري

وقالت المصادر، إن «دعبول» أمضى أكثر من أربعين عامًا في منصب مدير مكتب الرئيس السوري، نصفها مديرًا لمكتب «حافظ» والنصف الآخر مديرا لمكتب نجله الرئيس الحالي بشار الأسد.

وأشارت الوكالة الألمانية إلى تقاعد محمد دعبول عن العمل في منتصف العام الجاري، مضيفة أن الرئيس الأسد منح دعبول في شهر مايو الماضي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة؛ تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة.