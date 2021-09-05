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بالفيديو والصور.. إنقاذ غواص وسائح فقدا في رحلة غطس بشرم الشيخ

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الوطن
03:35 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
الإنقاذ

الإنقاذ

نجحت لنشات مركز الغوص التابع لمجموعة طلعت مصطفى بشرم الشيخ في إنقاذ غواص وسائح بعد فقدانهم بموقع غوص بالقرب من مضيق تيران.

وذكرت مصادر غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية (سيناء بلوز) بأحد المنتجعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى بشرم الشيخ أن غواص وسائح يحمل الجنسية الفرنسية كانا يقومان برحلة غطس بمنطقة توماس القريبة من مضيق تيران عندما فقدا.

وفور تلقى الإستغاثة تم إبلاغ المراكز المتواجده بمنطقة تيران ونبق بالبحث حيث نجح فريق الانقاذ التابع لمجموعة طلعت مصطفى في العثور على الغواص والسائح أثناء العودة على بعد 7كيلو مترات (5 ميل) في حالة صحية جيدة وتم الاطمئنان عليهم ونقلهم للشاطئ.

وتملك مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منتجع سياحي فاخر بمدينة شرم الشيخ محط أنظار للسياح من مختلف الجنسيات، في ظل تميزه بموقع فريد يطل مباشرة على خليج القرش، وعلى بعد دقائق قليلة من مطار شرم الشيخ الدولي، ويضم المنتجع العشرات من الڤيلات الفاخرة لكل منها حمام سباحة خاص وجاكوزى إضافة إلى أكثر من 100 شـاليه بالإضافة إلى مطاعم متنوعة تطل على مناظر ساحرة للبحر الأحمر وحمامات سباحة متعددة وشاطئ خاص ومنطقة مخصصة للرياضات المائيـة وناديًا صحيًا.

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