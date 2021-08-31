غرفة سياحة الغوص بجنوب سيناء توقع مبادرة الحد من البلاستيك

أصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بيانًا أعلنت فيه توقيع مبادرة السياحة العالمية الخاصة بالحد من استخدم البلاستيك، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر.

وقال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، إن الغرفة تؤيد الرؤية المشتركة للمبادرة للحد من أسباب التلوث البلاستيكي الجذرية، ودعمًا لقرار محافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر في حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، الصادرة سنة 2019 و2020، وكذلك جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك، وتقليل استخدامه، والعمل على القضاء عليه في جميع أنحاء مصر.

المبادرة تهدف إلى توحيد قطاع السياحة

وأوضح رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن مبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك تهدف إلى توحيد قطاع السياحة وخلق رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي، وتمكين الشركات والحكومات، والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات متضافرة، تقود للتحول نحو التعميم في الحد من البلاستيك.

التعهدات الخاصة بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

وأكد أن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تتعهد من خلال هذه المبادرة، بمساعدة أعضائها من خلال تقديم حلول عملية للحد من البلاستيك في القطاع، ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل، وأيضا تتعهد بالتخلص من المواد البلاستيكية التي ليس لها ضرورة، وابتكار حلول بديلة للمواد البلاستيكية التي نحتاجها لكي يجري إعادة استخدامها بأمان، أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد.

وأوضح أن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، سيكون لها دور كبير في حث جميع أعضاء الغرفة على استخدام عناصر أحادية الاستخدام قابلة للتحلل، أو عناصر قابلة لإعادة الاستخدام، وتعقيمها بصورة صحيحة بعد كل مرة.

وأشار إلى أن المبادرة ستتضمن توصيات للقطاع السياحي للاستمرار في العمل على الحد من استخدام البلاستيك، ومبادئ الغرفة التوجيهية للحد منه، وتقديم دورات توعوية مجانية حول التلوث البلاستيكي في قطاع السياحة، والاستمرار في رفع مستوى الوعي من خلال إنشاء محتوى تعليمي ومقاطع توعوية، وحملات تنظيف وورش عمل بالتعاون مع منظمات أخري.