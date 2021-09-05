أسامة حسني يرد على أنباء تعرض الخطيب لحادث سير خلال عودته من السخنة

كشف أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وزوج ابنة محمود الخطيب، حقيقة تعرض رئيس النادي الأهلي لحادث سير، حيث حرص على أن يطمئن الجماهير على حالة رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال «أسامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «محمود الخطيب بخير، ولا صحة لما تردد من أنباء حول تعرضه لحادث سير خلال عودته من العين السخنة، وهو الآن في اجتماع بالشيخ زايد».وأضاف: «الخطيب في فرع الشيخ زايد ويجتمع بسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ثم سيذهب إلى فرع الجزيرة من أجل الاجتماع مع مجلس إدارة القلعة الحمراء».

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