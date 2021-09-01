محلل مالي: مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 11400 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «ايجي اكس30» نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.26٪، ليحقق مكاسب بلغت 139.90 نقطة بعد أن أنهى تعاملات جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 11283.7 نقطة.

الأسهم القيادية

وأشار «عيد»، في حديث خاص لـ«الوطن»، إلى أن المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي اليوم، كان بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية وانتهاء عمليات جني الأرباح المؤقتة التي شهدتها أغلب الأسهم القيادية مطلع هذا الأسبوع، إضافة إلى اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء، الأمر الذي أدى إلى العودة مرة أخرى إلى الصعود والأداء الإيجابي.

المؤشر يستهدف 11400 نقطة

وتابع بأن المؤشر بهذا الأداء الإيجابي يستهدف اختبار مستوى المقاومة 11400 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية عند مستوي المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس70»

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال عيد إن مؤشر «إيجي اكس70»، نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2930 مسجلاً مكاسب 58.22 نقطة، بعد أن أغلق عند مستوى 3001 نقطة.

وأوضح «عيد»، أن أداء المؤشر اليوم، كان بفضل الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة وبفضل اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، رغم ارتفاع نسبة المخاطرة.

المؤشر يستهدف 3013 نقطة

وتابع: يستهدف المؤشر «إيجي اكس70» اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3013 نقطة، وتحقيق مستوى قياسي جديد، مشيراً إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر إلى مستوى الدعم الرئيسي 2930 نقطة.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 411.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 49.252 ألف صفقة.