رئيس البورصة عن استثمارات ذوي الهمم: سنلبي رغباتهم واحتياجاتهم

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، تفاصيل انضمام أحد من أصحاب الهمم للاستثمار في البورصة، رغم فقده للبصر، موضحا أن هناك أحد المستثمرين من أصحاب الهمم وهو فاقد البصر، حاول التواصل معنا، وأبدى رغبته في التعامل مع البورصة، ومن هنا جاءت للبورصة فكرة تسهيل الإجراءات لهم، من أجل مساعدتهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي.

سنبسط ونسهل عملية الوصول للخدمات لذوي الإعاقة

وأضاف «فريد»، أن التكنولوجيا في تقدم، وبالتالي فأن برامج التداول أصبحت عالية الجودة وفي تقدم أيضا والآن يمكن قراءة التداول السعري الخاص بسهم المستثمر من أصحاب الهمم، وهذه الحلول ولدت شعور لدي أصحاب الهمم بأنهم يمكنهم عمل أي شيء والدولة المصرية تساعدهم علي تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، موضحًا أن عملية دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات.

دمج ذوي الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة الوعي والمعرفة المالية

وأردف رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم تسهيل وتبسيط عملية الوصول للخدمات بالطريقة التي تتوافق مع احتياجات كل منهم، وهو ما سنعمل عليه في البورصة المصرية بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة في هذا الشأن، كما أن تضمين كل فئات المجتمع، وخاصة القادرون باختلاف ومتحدي الإعاقة، ودمجهم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة مستويات الوعي والمعرفة المالية باستخدام كل الأدوات والتقنيات والبرامج.

وتابع: «يجب معرفة الأدوات والتقينات والبرامج التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها، والفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة، لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الاستثمار والاستفادة منه».