تجديد حبس سيدة وشقيقها بتهمة قتل نجلتها بالبساتين

اقتادت الأجهزة الأمنية، صباح أمس الأحد، سيدة وشقيقها أمام قاضي المعارضات على خلفية اتهامهما بقتل وإلقاء جثة نجلتها من الطابق الخامس بمنطقة البساتين، وعقب سماع اعترافاتهما، قرر القاضي تجديد حبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

المتهمان حضرا وسط حراسة أمنية مشددة

حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة للمثول أمام قاض المعارضات بمحكمة البساتين، وعقب سؤالهما حول ارتكابهما الواقعة من عدمه، أقرا بارتكاب الجريمة وذلك بسبب رفض الفتاة الزواج من شاب ثري، فنشبت مشاجرة بين الفتاة والمتهمة قامت على إثرها الأخيرة بمهاتفة شقيقها للمجيئ ومساعدتها في التخلص من نجلتها وعلى الفور توجه المتهم لمنزل شقيقته، وما إن صعد حتى وضع خطة وشقيقته للتخلص منها عن طريق تعذيبها ثم إلقاء جثمانها من الطابق الخامس.

الجثة لفتاة لم تكمل عقدها الثاني

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين تلقت في وقت سابق بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود جثة لفتاة سقطت من الطابق الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لفتاة تدعى «دنيا.ا» تبلغ من العمر 17 عاما، ترتدي كامل ملابسها، وأنها كانت في الشقة مع والدتها وخالها، وتم إخطار النيابة العامة والمعمل الجنائي بالواقعة وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود آثار دماء في محيط الواقعة، ووجود شبهة جنائية حول الواقعة.

رفضت الزواج من ثري

واتهم الأب زوجته وشقيقها أمام تحقيقات النيابة العامة بقتلهما نجلته من أجل رفضها الزواج من الشاب الثري، وأنه كان على خلاف دائم مع المتهمة وشقيقها حيث قاما بتهديده أكثر من مرة، كما أن شقيق المتهمة له معلومات جنائية سابقة، فضلا عن قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب حال رفضه زواج نجلته من ذلك الشاب الثري، فقام بمغادرة المنزل ومعه نجله الأصغر، وأقام بحوزة شقيقه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل، وأكد أن يوم الواقعة وردته مكالمة هاتفية تفيد بسقوط نجلته من الطابق الخامس.